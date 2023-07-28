Строительный магазин в Белгороде — Стройбаза оптом и в розницу
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Кирпич фундаментный цокольный полнотелый пос.Артем М125 (315шт/подд) БелОпт в Белгороде
Кирпич фундаментный цокольный полнотелый пос.Артем
Артикул: 00-00000023
5.0
2
Кирпич фундаментный цокольный полнотелый пос.Артем М125 (315шт/подд)
16 ₽ / шт
25 ₽
Экономия 9 ₽
В наличии много
+
шт
Общая стоимость: 5 040 ₽
Блок стеновой Аэробел ГОСТ 625х300х200 D500(1.875м3/подд) БелОпт в Белгороде
Аэробел
Блок стеновой  Аэробел 625х300х200 D500
Артикул: 00-00000666
5.0
3
Блок стеновой Аэробел ГОСТ 625х300х200 D500(1.875м3/подд)
6 000 ₽ / м3
В наличии много
+
м3
Общая стоимость: 11 250 ₽
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Таз строительный круглый 90л. в Белгороде | БелОпт
Таз строительный круглый 90л
Артикул: ЦБ-00003752
Таз строительный круглый 90л.
450 ₽ / шт
Нет в наличии
Саморез "Русские гвозди" ГМ 3,5 * 25 оксид БелОпт в Белгороде
Саморез "Русские гвозди" ГМ 3,5* 25 оксид
Артикул: ЦБ-00004629
Саморез "Русские гвозди" ГМ 3,5 * 25 оксид
0.50 ₽ / шт
Нет в наличии
Шпатлевка Хабез гипсовая финишная гладь 25кг(45) БелОпт в Белгороде
Шпатлевка Хабез гипсовая финишная гладь 25кг(45)
Артикул: ЦБ-00003081
Шпатлевка Хабез гипсовая финишная гладь 25кг(45)
390 ₽ / шт
В наличии много
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шт
OSB-3 плита 9мм (1,22х2,44) Муром (72) БелОпт в Белгороде
OSB-3 плита 9мм (1,22х2,44) Муром (72)
Артикул: ЦБ-00004243
OSB-3 плита 9мм (1,22х2,44) Муром (72)
540 ₽ / л.
В наличии мало
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л.
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Строительный магазин «БелОпт»

«БелОпт» — магазин стройматериалов, который с 2014 года делает строительные и ремонтные работы в Белгороде проще, доступнее, комфортнее. Наша компания предоставляет все товары, необходимые для ремонта и строительства. Мы сотрудничаем с ведущими производителями России, СНГ и других стран. Приобрести стройматериалы вы можете как в розницу, так и оптом.

Широкий ассортимент магазина

Ассортимент — сильная сторона «БелОпт». В магазине можно купить стройматериалы для:

  • Строительных и ремонтных работ;
  • Отделки помещений;
  • Благоустройства территорий;
  • Строительства крыши, канализации и не только.

Кроме строительных материалов, в магазине представлен широкий ассортимент инструментов: ручные, электрические, измерительные. Также здесь вы можете приобрести средства индивидуальной защиты, комплектующие для строительного и ремонтного оборудования, монтажные ленты и другие сопутствующие товары.

Всего строй магазин «БелОпт» предлагает более 1500 товарных позиций. Полный ассортимент продукции представлен в каталоге. Здесь же вы можете ознакомиться с актуальными расценками, техническими характеристиками материалов, инструментов, комплектующих.

Комфортные условия для каждого

Наш строительный магазин сотрудничает как с оптовыми, так и розничными покупателями. На сайте вы можете приобрести один лобзик для личного пользования или заказать несколько кубов плитки для укладки в рамках благоустройства территории или для дальнейшей продажи. Для оптовых покупателей строительные материалы и инструменты предоставляются по специальным ценам.

Кроме возможности покупки товаров оптом и широкого ассортимента, мы предлагаем своим клиентам:

  • Лучшие цены. Магазин сотрудничает с ведущими поставщиками стройматериалов напрямую. Это позволяет нам поддерживать выгодный прайс на товары.
  • Оперативную доставку. Заказы доставляются собственной курьерской службой компании. Поэтому их доставка в Белгороде занимает минимум времени и отличается абсолютной безопасностью для перевозимой продукции.
  • Гарантию качества. Все товары (от монтажной ленты до бетономешалок) сопровождаются гарантией магазина.

Покупка материалов без отрыва от работы

Еще один плюс обращения в магазин — компетентная помощь. В команде «БелОпт» только профессиональные менеджеры, отлично разбирающиеся в сфере строительства, ремонта. Они помогут вам выбрать подходящие стройматериалы, рассчитают их нужный объем, ответят на интересующие вас вопросы. Чтобы получить полноценную консультацию специалиста, достаточно оставить заявку на сайте.

С помощью нашего магазина вы можете приобрести необходимые стройматериалы в Белгороде без отрыва от строительства, ремонта или другой работы. Все, что для этого необходимо — оформить заказ нужной продукции на сайте. Мы заботимся о том, чтобы материалы были надежно упакованы и оперативно доставлены по указанному адресу. Делать ремонт и возводит новые объекты с компанией «БелОпт» — легко, выгодно и комфортно!



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