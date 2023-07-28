Строительный магазин «БелОпт»

«БелОпт» — магазин стройматериалов, который с 2014 года делает строительные и ремонтные работы в Белгороде проще, доступнее, комфортнее. Наша компания предоставляет все товары, необходимые для ремонта и строительства. Мы сотрудничаем с ведущими производителями России, СНГ и других стран. Приобрести стройматериалы вы можете как в розницу, так и оптом.
Ассортимент — сильная сторона «БелОпт». В магазине можно купить стройматериалы для:
Кроме строительных материалов, в магазине представлен широкий ассортимент инструментов: ручные, электрические, измерительные. Также здесь вы можете приобрести средства индивидуальной защиты, комплектующие для строительного и ремонтного оборудования, монтажные ленты и другие сопутствующие товары.
Всего строй магазин «БелОпт» предлагает более 1500 товарных позиций. Полный ассортимент продукции представлен в каталоге. Здесь же вы можете ознакомиться с актуальными расценками, техническими характеристиками материалов, инструментов, комплектующих.
Наш строительный магазин сотрудничает как с оптовыми, так и розничными покупателями. На сайте вы можете приобрести один лобзик для личного пользования или заказать несколько кубов плитки для укладки в рамках благоустройства территории или для дальнейшей продажи. Для оптовых покупателей строительные материалы и инструменты предоставляются по специальным ценам.
Кроме возможности покупки товаров оптом и широкого ассортимента, мы предлагаем своим клиентам:
Еще один плюс обращения в магазин — компетентная помощь. В команде «БелОпт» только профессиональные менеджеры, отлично разбирающиеся в сфере строительства, ремонта. Они помогут вам выбрать подходящие стройматериалы, рассчитают их нужный объем, ответят на интересующие вас вопросы. Чтобы получить полноценную консультацию специалиста, достаточно оставить заявку на сайте.
С помощью нашего магазина вы можете приобрести необходимые стройматериалы в Белгороде без отрыва от строительства, ремонта или другой работы. Все, что для этого необходимо — оформить заказ нужной продукции на сайте. Мы заботимся о том, чтобы материалы были надежно упакованы и оперативно доставлены по указанному адресу. Делать ремонт и возводит новые объекты с компанией «БелОпт» — легко, выгодно и комфортно!