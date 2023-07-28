Строительный магазин «БелОпт»

«БелОпт» — магазин стройматериалов, который с 2014 года делает строительные и ремонтные работы в Белгороде проще, доступнее, комфортнее. Наша компания предоставляет все товары, необходимые для ремонта и строительства. Мы сотрудничаем с ведущими производителями России, СНГ и других стран. Приобрести стройматериалы вы можете как в розницу, так и оптом.

Широкий ассортимент магазина

Ассортимент — сильная сторона «БелОпт». В магазине можно купить стройматериалы для:

Строительных и ремонтных работ;

Отделки помещений;

Благоустройства территорий;

Строительства крыши, канализации и не только.

Кроме строительных материалов, в магазине представлен широкий ассортимент инструментов: ручные, электрические, измерительные. Также здесь вы можете приобрести средства индивидуальной защиты, комплектующие для строительного и ремонтного оборудования, монтажные ленты и другие сопутствующие товары.

Всего строй магазин «БелОпт» предлагает более 1500 товарных позиций. Полный ассортимент продукции представлен в каталоге. Здесь же вы можете ознакомиться с актуальными расценками, техническими характеристиками материалов, инструментов, комплектующих.